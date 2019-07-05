Ленобласть в 3 раза увеличивает подъемные для молодых медиков

Размер единовременного пособия для выпускников медицинских вузов и училищ, устроившихся на работу в медучреждения Ленобласти, увеличивается в 3 раза.

Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому молодым врачам будет выплачиваться единовременная помощь в размере 100 тыс. рублей (ранее – 30 тыс.), фельдшерам – 50 тысяч (15 тыс.). Помимо этого минимально необходимый срок работы в медицинской организации сокращается с 5 до 3 лет. Эти меры призваны сократить нехватку медработников в регионе.

В прошлом году в Ленобласти 157 врачей и 63 фельдшера получили поддержку по федеральной программе «Земский доктор». Кроме того, с 2013 года регион выплачивает 345 тыс. рублей единовременной компенсации медсестрам в возрасте до 35 лет, приехавшим работать на село. С этого года возрастной ценз расширили до возраста 50 лет.

В 2018 году за счет средств областного бюджета для медиков было куплено 17 квартир и один жилой дом. Всего за 2014-2018 годы в Ленобласти приобретено 149 жилых помещений для медицинских работников.

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