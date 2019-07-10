В Петербурге презентовали макет новейшего авианосца «Ламантин»

10 июля в Санкт-Петербурге на Международном Военно-морском салоне была представлена новая разработка Невского проектно-конструкторского бюро — атомный авианосец «Ламантин».

На данный момент на выставке был показан только макет авианосца, но, когда «Ламантин» построят, он должен будет прийти на смену устаревшему крейсеру «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

Планируется, что «Ламантин» будет удобен для использования не только в морях и океанах, но и в прибрежных зонах. Длина корабля будет достигать 350 метров, водоизмещение корабля составит 80-90 тыс тонн, автономность хода — приблизительно 120 суток, а скорость достигнет 30 узлов. Заявляется, что срок службы авианосца составит более 50 лет. На борту «Ламантина можно разместить 60 летательных аппаратов и 10 беспилотников. Экипаж составит почти 3 тыс человек.

На данный момент неизвестны точные сроки воплощения в жизнь «Ламантина».

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