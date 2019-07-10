Рыболовный траулер «Скорпион» спустили на воду в Ленобласти

Траулер оборудован всем необходимым для сортировки, потрошения и филетрования рыбы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Траулер оборудован всем необходимым для сортировки, потрошения и филетрования рыбы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Судостроительный завод «Пелла» спустил на воду рыболовный морозильный траулер «Скорпион».

На торжественной церемонии присутствовал Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщила в Gazeta.SPb пресс-служба правительства Ленинградской области.

Траулер «Скорпион» проекта 1701, который построили в Ленобласти, предназначается для лова донных рыб и ее последующей обработки на борту судна. Траулер оборудован всем необходимым для сортировки, потрошения и филетрования рыбы. Максимальная суточная мощность замораживания — 70 тонн.

Траулер «Скорпион» является первым из двух судов, построенных на заводе «Пелла», по заказу группы компаний «ФЭСТ». Закладка судна состоялась в декабре 2017 года. Передача траулера мурманской рыбодобывающей компании произойдет в 2020 году.

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