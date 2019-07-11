В Кронштадте состоится фестиваль современного искусства

Фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий» будет проходить в историко-культурном комплексе «Форт «Константин», который находится в Кронштадте.

Мероприятие состоится 13 и 14 июля. В программу фестиваля входят выставка, видеопоказ, музыкальная часть и некоторые другие виды искусства, сообщили Gazeta.SPb в Северо-Западном филиале Государственного центра современного искусства «ГЦСИ».

Фестиваль включает в себя более 15 оригинальных арт-объектов, которые были созданы специально для площадки проведения. Организаторы отметили, что экспонаты осмысляют память места.

Первым объектом парка скульптур в «Форт «Константин» станет скульптура «Форточка». Презентация её открытия пройдет в рамках фестиваля 14 июля.

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