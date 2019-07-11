Директора театра кукол в Петербурге перевели под домашний арест

Директора Большого театра кукол Александра Калинина отправили под домашний арест. Меру пресечения избрал Санкт-Петербургский городской суд.

Суд отменил постановелние Дзержинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Оставить Калинина под арестом предполагалось до 17 июля.

Однако сторона защиты попросила сменить меру пресечения на арест. Они мотивировали это тем, что Калинин уже возместил часть ущерба — 150 тыс. рублей. Требования были удовлетворены.

Напомним, Александр Калинин, по версии следствия, за денежное вознаграждение обещал обеспечить договор по поставке декораций, костюмов и кукол к одному из спектаклей. Договор был заключен в декабре 2018 года. Стоимость его составила 2,1 млн рублей. Калинин за это, как считает следствие, получил порядка 1,2 млн.