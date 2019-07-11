ИКМО «Звездное» через суд просят отменить регистрацию двух кандидатов

Зарегистрированный кандидат в депутаты муниципального округа»Звездное» Всеволод Прохорец через суд пытается отменить регистрацию своих конкурентов.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал два иска об отмене решений о регистрации кандидатов в муниципальные депутаты. Ответчиками выступают ИКМО «Звездное» и два кандидата Екатерина Ильина и Никита Пятаев.

Прохорец утверждает, что документы Ильиной и Пятаева содержат недостатки и были оформлены с нарушениями.

Заявление будет рассмотрено в суде 15 июля, отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Красногвардейский районный суд рассмотрит иск Марии Гавриловой к ИКМО муниципальный округ «Ржевка». Ей было отказано в регистрации. Женщина просит признать решение ИКМО незаконным и зарегистрировать её как кандидата.