Фестиваль «Впередсмотрящий» пройдет в форте «Константин»

На два дня современное искусство заполнит историко-культурный комплекс
На два дня современное искусство заполнит историко-культурный комплекс "Форт "Константин". Фото: wikimedia.org

В историко-культурном комплексе «Форт «Константин» в Кронштадте 13-14 июля пройдет фестиваль современного искусства «Впередсмотрящий/The Lookout».

В программу фестиваля входит выставка, видеопоказ, музыкальная программа и другие события. В частности, 15 оригинальных арт-объектов были созданы специально для «Форта «Константин». Посетить фестивальные мероприятия можно с 10 утра до 10 вечера.

В фестивале примут участие современные российские и зарубежные художники, скульпторы и создатели мультимедийных инсталляций, среди которых восходящая звезда стрит-арта Владимир Абих, участники Русского павильона и Венецианской биеннале Ирина Корина и Александр Шишкин-Хокусай, участник арт-группировки «ЗИП» Эльдар Ганеев и др.

14 июля в рамках фестиваля будет презентована скульптура «Форточка», которая положит начало созданию парка скульптур в «Форте «Константин». «Форточку» разместят напротив морских ворот Петербурга, она призвана символизировать открытость духовных границ между Россией и Европой.

Фестиваль проводит Северо-Западный филиал Государственного центра современного искусства, который входит в ФГБУ «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», в партнерстве с АО «Третий парк» и ЗАО «Морская Лига».

Ранее Gazeta.SPb публиковала инструкцию, как попасть в форты Кронштадта.

новости спб современное искусство фестиваль форт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Артист и режиссер МДТ Олег Дмитриев умер в Петербурге
Фестиваль «Впередсмотрящий» пройдет в форте «Константин»
Натуральные соки могут влиять на развитие рака
В петербургском Центре госэкспертизы сменится директор
“Россия” меняет самолет в Петербург из-за столкновения с птицей
В “Карусели” на Партизана Германа чуть не начался пожар
Путин отправит Развожаева в Севастополь на замену Овсянникову
Путин и Зеленский впервые созвонились