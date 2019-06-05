Инструкция: как попасть в форты Кронштадта

Всего в Кронштадте около двух десятков фортов. Но некоторые из них строго закрыты для посещения, некоторые заброшены, однако есть и те, куда можно попасть «дикарем» или с экскурсией. На днях к фортам даже пустили экскурсии по воде.

В Петербурге 3 июня запустили новые туристические маршруты в Кронштадт — они будут действовать до конца месяца. Яхты стартуют от причала на набережной Макарова напротив дома №34, затем туристов везут до Кронштадта, а после этого яхта следует по Кронштадтскому корабельному фарватеру с разворотом вокруг фортов «Александр I» и «Кроншлот». Такие экскурсии – своеобразный старт по реализации проекта «Кронштадт. Остров фортов», который презентуют уже на днях на ПМЭМ-2019. Если его окончательно реализуют, то форты Кронштадта ждет большое будущее.

Пока же, форты Кронштадта, не все — но многие, находятся в запустении. Как рассказали Gazeta.SPb в СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта», регулярно проводят экскурсии пока в форты «Константин» и «Граф Милютин». Однако есть и укрепления, куда можно попасть самостоятельно.

Пятерка самых интересных к посещению фортов летом-2019 выглядит так:

«Граф Милютин» (Южный форт №3) — находится рядом с южным участком дамбы. До него можно добраться только по воде. Сейчас до форта курсируют экскурсионные теплоходы и лодки из Кронштадта. Этот форт с виду очень небольшой, но внутри там действительно есть, что посмотреть – лифты для подъема снарядов, шахта с прожектором для освещения, дальнометр. Форт возник как укрепление во время Крымской войны, во время Великой Отечественной отсюда стреляли по немцам, занявшим Петергоф и Стрельну. Кто-то говорит, что казематы «Графа Милютина» использовали для утилизации горюче-смазочных материалов – еще остались следы возгорания и мазута. Этот форт является одним из самых заброшенных оборонительных сооружений Кронштадта, что придаёт ему особое очарование.

— находится рядом с южным участком дамбы. До него можно добраться только по воде. Сейчас до форта курсируют экскурсионные теплоходы и лодки из Кронштадта. Этот форт с виду очень небольшой, но внутри там действительно есть, что посмотреть – лифты для подъема снарядов, шахта с прожектором для освещения, дальнометр. Форт возник как укрепление во время Крымской войны, во время Великой Отечественной отсюда стреляли по немцам, занявшим Петергоф и Стрельну. Кто-то говорит, что казематы «Графа Милютина» использовали для утилизации горюче-смазочных материалов – еще остались следы возгорания и мазута. Этот форт является одним из самых заброшенных оборонительных сооружений Кронштадта, что придаёт ему особое очарование. «Константин» – пожалуй, самый известный и развитый форт Кронштадта. Он находится в 48 км от Петербурга: есть масса способов добраться до него — личный транспорт, общественный транспорт и пешком, метро, автобус и пешком или приехать с экскурсией. Для самостоятельных путешественников, как и для экскурсионных групп, вход на форт платный. И оно того стоит – здесь находится единственный в России Музей маяков, есть яхт-клуб, вейкбординг, веревочный парк, батут, гостиница. Кроме того, историческая ценность форта впечатляет не меньше – он построен ещё в 1808 году и уже тогда считался опережающим своё время. Именно здесь применяли новейшие приёмы фортификации и артиллерийской техники. Форт стал важным участником Великой Отечественной войны – отсюда велась огневая атака по воздушным судам нацистской «Люфтваффе».

– пожалуй, самый известный и развитый форт Кронштадта. Он находится в 48 км от Петербурга: есть масса способов добраться до него — личный транспорт, общественный транспорт и пешком, метро, автобус и пешком или приехать с экскурсией. Для самостоятельных путешественников, как и для экскурсионных групп, вход на форт платный. И оно того стоит – здесь находится единственный в России Музей маяков, есть яхт-клуб, вейкбординг, веревочный парк, батут, гостиница. Кроме того, историческая ценность форта впечатляет не меньше – он построен ещё в 1808 году и уже тогда считался опережающим своё время. Именно здесь применяли новейшие приёмы фортификации и артиллерийской техники. Форт стал важным участником Великой Отечественной войны – отсюда велась огневая атака по воздушным судам нацистской «Люфтваффе». «Шанец» (или «Шанц») – располагается на западной окраине острова Котлин. Северная часть форта используется военными, остальные — доступны для посещения. Добраться до него очень просто – на своем транспорте достаточно свернуть с КАД и ехать, пока дорога не упрется в забор военной части. Сюда также ходят автобусы с остановкой «Форт Шанц». История форта начинается еще в начале 18 века – правда, тогда он был просто земляным валом. До 19 века здесь был пехотный редут, а в 19 веке началось строительство современных батарей. В 1930 в казематах оборудовали командный пункт, но в годы Великой Отечественной Войны форт не использовали. Сейчас «Шанец» полузаброшен – этим и манит. Еще на его территории много вентиляционных шахт, поэтому, чтобы не провалиться, стоит быть осторожнее.

– располагается на западной окраине острова Котлин. Северная часть форта используется военными, остальные — доступны для посещения. Добраться до него очень просто – на своем транспорте достаточно свернуть с КАД и ехать, пока дорога не упрется в забор военной части. Сюда также ходят автобусы с остановкой «Форт Шанц». История форта начинается еще в начале 18 века – правда, тогда он был просто земляным валом. До 19 века здесь был пехотный редут, а в 19 веке началось строительство современных батарей. В 1930 в казематах оборудовали командный пункт, но в годы Великой Отечественной Войны форт не использовали. Сейчас «Шанец» полузаброшен – этим и манит. Еще на его территории много вентиляционных шахт, поэтому, чтобы не провалиться, стоит быть осторожнее. «Риф» – находится в двух километрах от форта «Шанец» и добраться до него можно по аллее вдоль Финского залива. Этот форт несколько заброшеннее «Шанца», но тот вид, который с него открывается за счет расположения в самой западной точке острова, не оставляет равнодушным. Отсюда видно «тюленью гряду» и Толбухин маяк. С 2017 года «Риф» закрыт для свободного посещения, он находится в частной собственности – здесь ведутся консервационные работы и установлены КПП. Попасть на форт можно с экскурсиями. «Риф» построен в начале 20 века как береговое укрепление и напоминает морские батареи. Его подземные галереи – самые протяженные во всём кронштадтском укрепрайоне.

– находится в двух километрах от форта «Шанец» и добраться до него можно по аллее вдоль Финского залива. Этот форт несколько заброшеннее «Шанца», но тот вид, который с него открывается за счет расположения в самой западной точке острова, не оставляет равнодушным. Отсюда видно «тюленью гряду» и Толбухин маяк. С 2017 года «Риф» закрыт для свободного посещения, он находится в частной собственности – здесь ведутся консервационные работы и установлены КПП. Попасть на форт можно с экскурсиями. «Риф» построен в начале 20 века как береговое укрепление и напоминает морские батареи. Его подземные галереи – самые протяженные во всём кронштадтском укрепрайоне. «Александр I» (Чумной) —этот отдаленный от берега объект считается жемчужиной всех кронштадских фортов и кажется, что его стены вырастают прямо из воды. Форт недоступен для самостоятельного посещения, но открыт для экскурсий и даже для корпоративных мероприятий в стиле «Форд Боярд». Форт построен в 1845 году, но военной славы так и не заслужил. Зато вокруг «Александра I» ходит множество мистических историй, связанных с его вторым названием – «Чумной»: в начале 20 века здесь размещалась Особая лаборатория по производству противочумной вакцины, а позже форт использовался как склад минно-трального оборудования.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Кронштадт обещают превратить в «остров фортов»