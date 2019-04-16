Кронштадт обещают превратить в «остров фортов»

Сейчас туристы чаще всего едут в Кронштадт за морскими прогулками; форты на втором месте. Фото: pixabay.com

Сейчас туристы чаще всего едут в Кронштадт за морскими прогулками; форты на втором месте. Фото: pixabay.com

В Кронштадте реализуется военно-патриотический проект. В планах есть исторический, с упором на форты. Эксперт из Кронштадта считает, что город стоит развивать в духе военной тематики, но сначала обратиться к тому, что уже работает.

В 2017 году в Кронштадте начали строить военно-патриотический парк «Патриот», который уже есть в столице и Подмосковье. К сегодняшнему дню он ещё не готов. В апреле 2019 года на сайте администрации Петербурга появился проект постановления о том, что будет создана автономная некоммерческая организация (АНО), которая обустроит Кронштадт. Для этого Петербург выделит ей субсидию. Согласно новому проекту, остров Котлин будет оформляться не в исторически-патриотическом духе парка «Патриот», а в духе исторически-туристическом — как«Остров фортов». Здесь возведут гостиницы, поставят сувенирные лавки и создадут ресторан для свадеб в духе XVIII века, говорится в проекте постановления.

Сложность в том, что сразу два проекта – «Патриот» и «Остров фортов» – реализовать на острове Котлин вряд ли удастся, потому что часть объектов, переданных «Патриоту», нужна «Острову фортов». Например, это форты «Кроншлот» и «Александр I».

Начальница информационно-культурного центра «Музея истории Кронштадта» Ирина Фалина считает, что их город стоит развивать в духе военной тематики, а не как туристически-рекреационный кластер. «Это, на мой взгляд, интереснее. Кронштадт – город военной истории», – рассказала она в интервью GazetaSPb. Ирина Фалина замечает, что туристы часто запрашивают экскурсии на военные корабли.

Согласно рейтингу причин приезда в Кронштадт на первом месте стоят морские прогулки. Далее по популярности идут форты и музеи. Конечно, всех всегда привлекает Морской собор. И нельзя исключать паломнические поездки, говорит Ирина Фалина: «Люди посещают музей-квартиру Иоанна Кронштадтского».

В Кронштадте недавно начал работу корабль-музей «Беспокойный», на Усть-Рогатке открыта выставка батискафов. Эти объекты созданы в рамках военно-исторического парка «Патриот». Также сейчас строится военная деревня.

«Здорово, что Кронштадт привлекает к себе внимание, что есть не один проект изменению города», – отмечает Ирина Фалина. Но было бы неплохо посмотреть на то, что уже работает, но об этом мало кто знает. Например, в 2018 году в здании Итальянского дворца открылся Кабинет-музей А.С. Попова – изобретателя радио из Кронштадта. Примечательна экспозиция «Подводная археология» в Музее истории города.

По данным информационно-культурного центра «Музея истории Кронштадта», в год город посещает примерно 1,5 млн человек. В 2018 году был установлен рекорд – в Кронштадт приехало 1,6 млн туристов. Почти всегда Котлин привлекает индивидуальных путешественников, а не экскурсионные группы.