Прожиточный минимум увеличат на 4%

Министерство труда и соцзащиты по итогам II квартала собирается повысить прожиточный минимум на 4%, до 11 185 рублей.

Для трудоспособных гражан прожиточный минимум составит 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рубля.

Прожиточный минимум, или стоимость условной потребительской корзины, используется для оценки уровня жизни, на этой цифре базируется расчет минимальных зарплат, пенсий, стипендий, пособий и т.п. Размер потребительской корзины был утвержден еще в 1990-е годы, и его обещают пересмотреть в 2021 году.

По данным Росстата, индекс потребительских цен во II квартале по сравнению с началом года вырос на 0,9%. Однако, еда за это время подорожала в составе потребительской корзины на 3,8%. Самый сильный рост цен отмечался на овощи и картофель. Лук во II квартале подорожал на 40,1%, капуста на 37,4%, морковка на 29,9%, свекла на 26,1%, картофель на 22,9%. Яйца, наоборот, подешевели на 12%, сахар-песок и курица на 4,3%.

Сейчас, согласно городскому закону, в потребительскую корзину взрослого петербуржца входит 130, 5 кг хлебобулочных изделий в год (эта категория включает хлеб, макароны, мука, крупы, бобовые), почти 88 кг картошки, 115,2 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,9 кг мясных продуктов, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Кроме того, власти считают, что петербуржец должен съедать в год не менее 210 яиц, выпивать около 290 литров молока. Еда занимает 50% потребительской корзины, еще 45% приходится на непродовольственные товары.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге увеличили прожиточный минимум на полпроцента