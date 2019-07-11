Окультуриться в Пушкине разрешат раз в месяц по паспорту

Билет в Екатерининский дворец города Пушкина теперь можно будет купить на сайте 1 раз в месяц по документу, удостоверяющему личность.

Новые правила онлайн-продажи билетов во дворец для индивидуальных посетителей вводятся с 25 июля с целью предотвратить спекуляцию. Раньше один человек мог приобрести много билетов с целью их перепродажи, теперь это исключено, потому что на каждый паспорт можно купить билет лишь раз в 30 дней.

Оформленный на сайте именной электронный билет теперь нужно будет предъявить в кассу музея при входе в парк вместе с паспортом, на который он оформлен, там его обменяют на обычный. Для детей до 14 лет следует предъявить свидетельство о рождении. Если посетитель не сможет предъявить документ, удостоверяющий личность, то электронный билет пропадет — его аннулируют без возврата денег.

Именной билет позволит посетить дворец, не тратя времени в очередях. Однако многие петербуржцы сочли новую систему продажи билетов слишком сложной и энергозатратной. Кроме того, не всем нравится идея тащить с собой на прогулку документы.

Сотрудники ГМЗ «Царское село» предупреждают петербуржцев об опасности покупки билетов в Екатерининский дворец с рук, потому что они часто бывают поддельными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, как город Пушкин отметил день своего основания.