Блогер Варламов собрал на ремонт парадной в Петербурге 1,5 млн рублей

Дом Бака является объектом культурного значения. Фото: Фото: vk.com/kiroch24
Дом Бака является объектом культурного значения. Фото: Фото: vk.com/kiroch24

Известный российский блогер Илья Варламов создал Фонд сохранения исторического наследия, который смог собрать почти 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что 1 миллион рублей поступил от одного человека. Деньги были собраны на реставрацию парадных в Доме Бака, который расположен в доме 24 по улице Коричной. Здание является объектом культурного наследия.

Однако в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга о данной инициативе не уведомлены, соответсвенно разрешение ещё не получено.

Поскольку сумма была собрана на 91%, Варламов заявил, что пора приступать к первому этапу —- разработке проекта. В связи с ростом динамики пожертвований было принято решение увеличить бюджет проекта до чуть более 2,5 млн рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс «Мой город — мои возможности» привлекает все больше участников в Петербурге.

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