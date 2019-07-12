Два петербургских вуза попали в десятку лучших по уровню зарплаты выпускников в России

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали уровни зарплат выпускников различных вузов России.
В расчет брались специалисты, которые окончили обучение в 2013-2018 годах и трудоустроены в области экономики и финансов.
В этом году в десятку лучших вузов России по уровню зарплаты выпускников попало два вуза Санкт-Петербурга, однако все лидирующие позиции у московских учебных заведений.
Санкт-Петербургский государственный университет занимает 7-ю строчку рейтинга с средней зарплатой выпускников в Москве в 80 тысяч рублей. Также на 9-м месте Санкт-Петербургский государственный экономический университет с средней ставкой в 73 тысячи рублей.
На первом месте рейтинга — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с зарплатой в 110 тысяч рублей.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что блогер Варламов собрал на ремонт парадной в Петербурге 1,5 млн рублей.