Гендиректора микрофинансовой организации оштрафовали за неявку к прокурору

Мужчину оштрафовали на 2 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова
Мужчину оштрафовали на 2 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге генерального директора ООО «МКК Ракета-М» Анатолия Мица обязали выплатить штраф 2 тыс. рублей. Он не исполнил требования прокурора.

Явится в прокуратуру Мица попросили после того, как выяснилось, что ООО «МКК Ракета-М» не располагается по юридическому лицу. Гендиректор должен был предоставить информацию и документы прокурору, но он этого не сделал.

«В установленное время представитель общества в прокуратуру не явился, запрошенные документы не представил», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

За невку и невыполнение требований прокурора Анатолию Мица назначили штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге оштрафовали на 50 тыс. рублей ООО «ТД «Электротехмонтаж». Компания наняла экс-госслужащего, но не уведомила об этом в течение 10 дней предыдущего работодателя, как того требует закон.

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