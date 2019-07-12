Гордеев предложил съедать санкционные продукты

Фото: Россельхознадзор
Фото: Россельхознадзор

В правительстве РФ поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов.

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил использовать изъятые продукты по их прямому назначению, если они все еще пригодны в пищу.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно», — заявил Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении запрета на уничтожение пригодной к употреблению «санкционки».

По его словам, лучше изымать запрещенные товары, проверять их на пригодность к употреблению, а затем использовать по назначению.

Добавим, что ранее Роспотребнадзор предложил идею о запрете на уничтожение санкционных продуктов. Ее поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества по правам человека.

Напомним, что запрет на ввоз продуктов питания из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза действует на территории России с 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конгресс США одобрил поправку об антироссийских санкциях.

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