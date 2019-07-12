Конгресс США одобрил поправку об антироссийских санкциях

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки приняла поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год.

Данная поправка предусматриваем введение санкций относительно суверенного долга России, передает телеканал C-Span в прямом эфире.

Авторами указанной поправки выступили представители Демократической партии от штата Калифорния Брэдли Шерман и Максин Уотерс, пишет РИА Новости.

Предполагается, что ни один гражданин Америки не сможет совершить новые сделки с суверенным долгом РФ. Однако, если в Вашингтоне решат, что Россия не вмешивается в выборы США как минимум в ходе одного избирательного цикла, то санкции могут быть отменены.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что специалист прочитал по губам, что шептала канцлер Германии Ангела Меркель во время приступа.