Специалист прочитал по губам, что шептала Меркель во время приступа

Ангела Меркель. Фото: ru.wikipedia.org
Ангела Меркель. Фото: ru.wikipedia.org

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель во время нового приступа дрожи шептала.

Об этом эксперт рассказала в эфире радиостанции Antenne Bayern.

Меркель вновь охватил приступ сильной дрожи. Это уже третий раз за месяц, когда канцлер Германии публично испытывает недомогание. На этот раз приступ произошел на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, которая состоялась в Берлине. Опять же в тот момент, когда играл гимн страны.

На кадрах заметно, что Меркель что-то говорит во время исполнения гимна, но в сторону финского коллеги не смотрит. Джудит Хартер уверена, что Меркель шепотом повторяла фразу «я справлюсь» (нем. «Ich schaffe das»).

Сама Меркель неоднократно заявляла, что у неё нет проблем со здоровьем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Меркель прокомментировала дрожь и возраст.

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