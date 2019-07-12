Специалист прочитал по губам, что шептала Меркель во время приступа

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель во время нового приступа дрожи шептала.

Об этом эксперт рассказала в эфире радиостанции Antenne Bayern.

Меркель вновь охватил приступ сильной дрожи. Это уже третий раз за месяц, когда канцлер Германии публично испытывает недомогание. На этот раз приступ произошел на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, которая состоялась в Берлине. Опять же в тот момент, когда играл гимн страны.

На кадрах заметно, что Меркель что-то говорит во время исполнения гимна, но в сторону финского коллеги не смотрит. Джудит Хартер уверена, что Меркель шепотом повторяла фразу «я справлюсь» (нем. «Ich schaffe das»).

Сама Меркель неоднократно заявляла, что у неё нет проблем со здоровьем.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Меркель прокомментировала дрожь и возраст.