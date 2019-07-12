В Петербурге убийцу менеджера «Еврознака» посадили на 20 лет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Суд присяжных в Петербурге отправил в тюрьму троих преступников на общий срок в 35 лет.

Ранее задержанные по подозрению в в разбойном нападении и убийстве работники Колпинского металлообрабатывающего завода признаны виновными в совершении различных преступлений и отправятся в тюрьму: Андрей Янис — на 20 лет, Александр Васильев — на 12 лет и Юрий Дударев — на 3 года.

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил Андрея Яниса, Александра Васильева и Юрия Дударева, которые обвинялись в разбойном нападении и убийстве топ-менеджера «Еврознака», сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

9 декабря 2016 года Васильев и Дударев совершили разбойное нападение на Фролова, нанесли ему 11 ножевых ранений и три раза ударили по голове гантелей, однако преступники не успели довести до конца свой умысел — им помешал посторонний мужчина.

26 мая 2017 года Янис и Васильев вновь напали на потерпевшего, нанеся ему множественные удары железной арматурой и ножом, после чего мужчина скончался в больнице.

Яниса также обвинили в хранении с целью сбыта психотропного вещества — не менее 10 гр амфетамина.

Суд приговорил Яниса к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; Васильеву назначили приговор в виде 12 лет лишения свободы в ИК строгого режима; Дударева приговорили к 3 годам лишения свободы в ИК общего режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец пойдет под суд за хранение 600 гр наркотиков.

городской суд приговор разбой суд присяжных убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Террористы получили сроки за планирование крушения «Сапсана» в ...
В Петербурге убийцу менеджера «Еврознака» посадили на 20 лет
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Семак заявил, что «Зенит» не в оптимальной форме
В Петроградском районе 15-летний школьник украл скутер
В Тосно возбуждено уголовное дело по факту гибели сторожа автостоянки
Петербург стал лидером по количеству обращений в ЦИК
Беглов внес изменения в законы Петербурга в сфере экологии