В Петербурге убийцу менеджера «Еврознака» посадили на 20 лет

Суд присяжных в Петербурге отправил в тюрьму троих преступников на общий срок в 35 лет.

Ранее задержанные по подозрению в в разбойном нападении и убийстве работники Колпинского металлообрабатывающего завода признаны виновными в совершении различных преступлений и отправятся в тюрьму: Андрей Янис — на 20 лет, Александр Васильев — на 12 лет и Юрий Дударев — на 3 года.

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил Андрея Яниса, Александра Васильева и Юрия Дударева, которые обвинялись в разбойном нападении и убийстве топ-менеджера «Еврознака», сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

9 декабря 2016 года Васильев и Дударев совершили разбойное нападение на Фролова, нанесли ему 11 ножевых ранений и три раза ударили по голове гантелей, однако преступники не успели довести до конца свой умысел — им помешал посторонний мужчина.

26 мая 2017 года Янис и Васильев вновь напали на потерпевшего, нанеся ему множественные удары железной арматурой и ножом, после чего мужчина скончался в больнице.

Яниса также обвинили в хранении с целью сбыта психотропного вещества — не менее 10 гр амфетамина.

Суд приговорил Яниса к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима; Васильеву назначили приговор в виде 12 лет лишения свободы в ИК строгого режима; Дударева приговорили к 3 годам лишения свободы в ИК общего режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец пойдет под суд за хранение 600 гр наркотиков.