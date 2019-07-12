Фестиваль «Опера — всем» перекроет движение в центре Петербурга

В Петербурге на сутки перекроют движение транспорта из-за проведения международного фестиваля «Опера — всем». Ограничения вступят в силу в ночь на 15 июля и будут сняты в полночь.

Для транспорта закроются дороги на территории Александровского парка, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Международный фестиваль «Опера-всем» 14 июля пройдет у театра «Мюзик-Холл». В этот день для горожан прозвучит «Богема» Пуччини.

Вход на фестиваль свободный. Завершится «Опера-всем» 21 июля «Севильским цирюльником» Россини в Царском селе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение транспорта в Петербурге 14 июля ограничат из-за матча «Зенита» на «Газпром-Арене». Сине-бело-голубые встретятся на домашнем стадионе с «Тамбовом». Для движения в этот день перекроют отдельные улицы Крестовского острова.