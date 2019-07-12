Матч «Зенита» ограничит движение транспорта в Петербурге

Матч «Зенита» с «Тамбовом» на «Газпром-Арене» ограничит движение транспорта в Петербурге 14 июля.

Целый день проезд будет недоступен по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, по Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, по Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, по Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, а также по Велосипедной аллее от Северной дороги и по Теннисной аллее от Южной дороги. Ограничения снимут ровно в полночь.

На отдельных участках близ футбольной арены также будет запрещен въезд и остановка. Об этом участников дорожного движения уведомят знаки.

Подробнее с ограничениями и схемами проезда можно ознакомится на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии подопечных перед матчем с «Тамбовом».