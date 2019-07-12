В Москве потушили 150-метровый пожар в здании архива культуры и искусства

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ).

Сегодня, 12 июля, на севере Москвы произошел пожар в РГАЛИ. Сильное задымление происходило на верхних этажах здания — четвертом и пятом, сообщает «РИА Новости». Из здания было эвакуировано 100 человек. По данным сотрудников спасательных служб, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Также, по их словам, на четвертом этаже здания горела «бумажная продукция». На данный момент неясно, архивные ли это документы или нет.

Около трех часов дня пожар был потушен. Пострадавших нет.

Видео: 1tv.ru

Российский госархив литературы и искусства является крупнейшим хранилищем на территории РФ, где собраны материалы по истории отечественного искусства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МЧС назвали распространенную причину пожаров. МЧС России рекомендует не жалеть денег на собственную безопасность и приобретать только сертифицированную продукцию.