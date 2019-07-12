Японцы лучше всех в мире вяжут под хэви-метал

Япония привезла на фестиваль борцов сумо. Фото: скриншот видео ТАСС
Япония привезла на фестиваль борцов сумо. Фото: скриншот видео ТАСС

Первый в мире чемпионат провели в городе Финляндии Йоэнсуу.

В Финляндии провели чемпионат мира по вязанию под музыку в стиле “тяжелый металл”. Первый в истории подобный турнир выиграли японцы.

Финалистов за 2 часа до выступления знакомили с композицией, под которую предстояло вязать — участник должен был вязать в такт. Японцы привезли в Финляндию борцов сумо и костюм национального театра для главного участника.

Всего в финале выступили 12 артистов, второе место взяла Дания, а третье получили американцы. Россия тоже приняла участие в чемпионате.

В Финляндии насчитывают самое большое число хэви-метал групп на душу населения — около 50 коллективов на 100 тысяч жителей республики. Общее население Финляндии составляет свыше 5,5 млн, так что можно говорить о 2,5 тысячах групп.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Финляндии устроят экскурсии по местам преступлений.

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