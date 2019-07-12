Недоношенные младенцы реже создают семью во взрослом возрасте

При это качество их отношений не уступает тем, которые формируют обычные люди. Фото: pixabay.com

При это качество их отношений не уступает тем, которые формируют обычные люди. Фото: pixabay.com

Результаты обусловлены особенностями характера, который формируется у таких людей.

Люди, которые родились недошенными (ранее, чем через 37 недель после зачатия) реже заводят романтические отношения и создают семью, чем те, кто родился в обычные сроки. Британские ученые из института Варвик изучили данные от 4,4 млн взрослых людей, сообщает Medical Xpress 13 июля.

По данным исследователей, шансы на создание семьи для тех, кто родился преждевременно, снижаются на 22%. Романтические отношения возникают у них на 28% реже, они в 2,3 раза реже заводят сексуальных партнеров.

Ученые уверены, что данные вытекают из характера людей, которые родились раньше срока: они чаще оказываются стеснительными и социально неактивными. При этом качество отношения, которые такие люди формируют с партнерами, по качеству как минимум не уступают тем, что появляются у обычных людей.

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