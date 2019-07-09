Ученые нашли способ смены пола на генном уровне

Израильские ученые рассказали о череде экспериментов по смене пола, которые проводились на лабораторных мышах.

Отмечается, что найден особый способ смены пола в помете различных млекопитающих. Для этого специалистами был применен CRISPR.

Данный способ применим в отношении сельскохозяйственного скота, ведь различный пол таких животных дает совершенно разную пользу в фермерском процессе. Например, только самки могут давать молоко и яйца.

В результате применения CRISPR в потомстве мышей родилось именно столько особей определенного пола, сколько было запланировано специалистами. Впервые ученым удалось успешно при помощи генетических методов изменить процент полового соотношения в помете.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли способ предотвратить глобальное потепление.