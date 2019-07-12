Минобороны раскрыло документы об освобождении Вильнюса

Акцент сделан на данных о преступлениях фашистов против мирного населения.

На сайте Минобороны РФ появились секретные документы из Центрального архива об освобождении Вильнюса от немецкой оккупации в 1944 году. Материалы рассекретили к 75-летию освобождения столицы Литвы 13 июля.

На портале разместили журнал боевых действий, наградные листы, статьи о новом порядке и фото фашистского отступления из города.

Акцент сделан на документах, где описываются преступления оккупантов против мирного населения Литвы. Специальные комиссии изучили массовые захоронения на месте под названием “База”. Речь идет о точке в Панарах, где убили 200 тысяч человек за 3 года.

Немцы оккупировали город 23 июня 1941 года. 95% еврейского населения города были уничтожены.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что военные подали в суд на Минобороны за стрельбу по ним из танка.