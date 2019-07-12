Щербинка между зубами становится новым модным трендом

Дантист рассказал о “лондонском стиле”, который становится популярен среди девушек и женщин.

Щербинка между зубами становится новым модным трендом. Дантисты заявляют, что женщины все чаще просят их о “лондонском стиле”.

Тренд запустили модели Джорджиа Мэй Джаггер и Лара Стоун, рассказал дантист Марк Хьюз MailOnline. По его словам, к нему все чаще обращаются двадцатилетние девушки и даже тридцатилетние и сорокалетние женщины, которые ранее просили устранить щель между зубами.

Щель появляется из-за маленьких зубов или большой челюсти. Дантист заявил, что 3 года назад, четыре из пяти пациентов хотели бы полностью избавиться от щербинки между зубов. Теперь 50% предпочитают либо только сократить ее, либо придать ей более аккуратный вид. При этом тренд популярен только среди женщин — мужчины скорее считают, что щербинка придает им глупый вид, заявил дантист.

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