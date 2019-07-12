В Петербурге на конкурсе красоты выбрали самую привлекательную девушку

11 июля в Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса «Петербургская красавица-2019», на котором выбрали самую красивую девушку. В этом году за корону боролась 21 претендентка в возрасте от 18 до 32 лет.

В этом году корону за звание самой красивой петербурженки получила Виктория Добромыслова. Она смогла обойти всех своих соперниц — девушек из Петербурга и Ленобласти, сообщает издание «Комсомольская правда».

Также в каждой возрастной категории участниц жюри выбрало послов красоты. Так, послом красоты среди девушек в возрасте 18-23 лет получила Екатерина Алексюк. Среди девушек от 24 до 32 победила Анастасия Рыжкова. Также приз зрительских симпатий достался Ренате Пархимович.

Видео: piter.tv

Ежегодно начиная с 2017 года в Северной столице проходит конкурс «Петербургская красавица», финалистки которого имеют шансы попасть на главный конкурс красоты в стране — «Мисс Россия».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конкурс «Мой город — мои возможности» привлекает все больше участников в Петербурге.