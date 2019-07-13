СМИ: западные спецслужбы готовят поддельную информацию о Путине

Спецслужбы США и Британии готовят дезинформацию об приближенных президента РФ Владимира Путина и руководстве министерства обороны. Планируется, что данная дезинформация будет использована для обоснования новых санкций против России.

Как сообщил «РИА Новости» военно-дипломатический источник, на данный момент проводится активная фаза антироссийской кампании, которая организована спецслужбами Запада. В рамках открытых провокационных действий специалисты западных спецслужб готовят фейковую информацию о руководстве страны.

Этот информационный удар повторяет сценарий так называемого «Панамагейта» 2015 года, когда западные СМИ опубликовали досье об офшорах: искусственным образом формируется выгодная Западу информация, которую «вбрасывают» в сети через некоммерческие организации, среди которых — Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ).

После этого фейковые новости подхватывают СМИ, в том числе и те, которыми владеют влиятельные финансисты из США. Речь идет о фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а также об изданиях, спонсируемых властями США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Конгресс США одобрил поправку об антироссийских санкциях.