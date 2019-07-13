Гройсман: Украина не может разорвать ж/д сообщение с Россией

Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Евросоюзом.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман объяснил невозможность разрыва ж/д сообщения между странами по причине наличия транзитных обязательств перед Евросоюзом.

Гройсман отметил в эфире телеканала «Наш», что невозможно разорвать сообщение между Украиной и Россией в один миг, учитывая, что идет транзит товаров в Евросоюз, а Украина имеет международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе Соглашения об ассоциации.

Также он назвал Россию «врагом» и добавил, что авиасообщение между странами, которое прекратилось в 2015 году, возобновлять не планируют.

Ранее на полном прекращении ж/д сообщения настаивал министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, он считает, что малый пассажиропоток сам сводит ж/д сообщение с Россией на нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Малахов занесен в базу данных «Миротворца» после телемоста с Украиной.