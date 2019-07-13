Элизабет Бэнкс стала режиссером ремейка «Флинстоунов»

Оригинальный мультсериал выходил с 1960 по 1966 год. Фото: ru.wikipedia.org

Оригинальный мультсериал выходил с 1960 по 1966 год. Фото: ru.wikipedia.org

Американская актриса и режиссер Элизабет Бэнкс была назначена на должность режиссера нового анимационного сериала, созданного по мотивам «Флинстоунов».

Данное заявление было сделано официальными представителями студии «Warner Bros. Animation», передает издание The Hollywood Reporter. Именно эта студия будет заниматься производством мультсериала.

Это уже не первая попытка перезапуска знаменитых «Флинстоунов». До этого, в 2011 году, студия не добилась успеха в создании ремейка.

Сам мультсериал «Флинстоуны» выходил и транслировался на телевидении США с 1960 по 1966 год. Сюжет выстраивался вокруг семейки из каменного века, которая в сатиричном тоне переживала проблемы современного американского общества. Всего было отснято 166 эпизодов сериала и несколько полнометражных фильмов.

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