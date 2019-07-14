В Тихвинском районе в лесу найден скелет в сапогах

В лесу за станцией Валя гуляющих ждала страшная находка. Фото: pixabay.com
В лесу за станцией Валя гуляющих ждала страшная находка. Фото: pixabay.com

Вчера люди, гулявшие в лесу за железнодорожной станцией Валя в Тихвинском районе Ленобласти, нашли скелетированные останки человека в сапогах.

Возраст и пол погибшего человека определить при внешнем осмотре не удалось, сейчас останки отправлены на экспертизу в морг. Единственный уцелевший на скелете предмет одежды — сапоги — забрали полицейские, которые проводят проверку, направленную на установление личности умершего и причины его смерти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Оредеже местный житель нашел человеческий скелет во время покоса травы

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