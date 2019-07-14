В День взятия Бастилии в Париже прошли массовые задержания

День взятия Бастилии «желтые жилеты» отметили протестом, в ходе которого полицейские задержали в Париже 152 человека.

Одна из ключевых дат Великой французской революции — день взятия парижской крепости Бастилия — празднуется с 1880 года. Сегодня на Елисейские поля были приглашены европейские лидеры, чтобы посмотреть праздничный военный парад, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель. Протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона, ехавшего в открытом автомобиле по Елисейским полям.

«Желтые жилеты» сегодня были без жилетов. Демонстранты не стали их надевать, чтобы раньше времени не провоцировать полицейских. В местах проведения празднества манифестации были запрещены. Вместо жилетов протестующие взяли с собой желтые воздушные шарики.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Франции идет 26-ая неделя протестов “желтых жилетов”