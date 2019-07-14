«Зенит» заключил контракт с АК «Россия» на 97,5 млн рублей

ФК "Зенит" сотрудничает с авиакомпанией "Россия" с 22014 года. Фото: кадр youtube

ФК "Зенит" сотрудничает с авиакомпанией "Россия" с 22014 года. Фото: кадр youtube

Петербургский футбольный клуб продлил еще на год контракт с авиакомпанией «Россия». Это уже шестой сезон сотрудничества компаний.

На стадионе «Газпром-Арена» контракт был подписан директором «Зенита» Александром Медведевым и гендиректором авиакомпания «Россия» Сергеем Александровским, сообщает ТАСС. По данным материалов госзакупок, сумма годового контракта составила 97,5 млн рублей.

В 2014 году один из самолетов «России» раскрасили в сине-бело-голубые цвета «Зенита». За 5 лет футболисты «Зенита» летали на самолетах «России» 286 раз и провели в воздухе в общей сложности 946 часов. Команда за эти годы посетила 55 городов мира.

АК «Россия» входит в состав группы «Аэрофлот». Парк авиакомпании состоит из 62 самолетов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» начал сезон в премьер-лиге с победы