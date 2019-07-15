На станциях «Южная» и «Проспект Славы»начинают испытания эскалаторов

На этой неделе в Петербурге на строящихся станциях метро «Южная», «Дунайский проспект», «Проспект Славы» начнутся испытания эскалаторов.

В планах также — подача напряжения на контактный рельс и начало обкатки. Ориентировочно первый пробный поезд будет запущен 19 июля.

Участок от станции «Международная» до депо «Южное» почти готов к пропуску подвижного состава. На стадии завершения находятся работы по отделке помещений. Рабочим осталось осуществить монтаж архитектурных элементов и постоянного освещения в вестибюлях и пешеходных зонах.

Заканчивается монтаж зонтов на потолках. Стены и колонны облицовывают мрамором.

Напомним, строящиеся станции 12 июля осмотрел вице-губернатор Эдуард Батанов. Он проверил их состояние и обсудил вопросы, связанные с их вводом в эксплуатацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участок с новыми станциями «Южная», «Дунайская» и «Шушары» будет готов к 1 сентября.