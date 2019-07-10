Пробный поезд метро до Шушар пойдет 19 июля

Первый пробный поезд пойдет по Фрунзенскому радиусу петербургского метро в пятницу, 19 июля.

18 июля на контактный рельс будет подано напряжение, рассказал на совещании в Смольном глава ОАО «Метрострой» Николай Александров. Он обещал, что к 1 сентября участок с новыми станциями «Южная», «Дунайская» и «Шушары» будет готов.

До конца лета осталось закончить монтаж инженерных систем и оборудования, подготовить подвижной состав к обкатке и опробовать готовность всех систем.

На данный момент станции Фрунзенского радиуса готовы на 84%, сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил непременно открыть станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» к началу учебного года. Он отметил, что их запуска ждут около миллиона петербуржцев.

Первоначально планировалось открыть станции Фрунзенского радиуса в 2017 году, позже сроки отодвинулись сначала на начало 2018 года, потом на его конец. Сейчас работы по его завершению ведутся в круглосуточном режиме.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что поезда метро встали из-за дымящегося кабеля