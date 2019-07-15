Суд признал отказ ИКМО «Ржевка» в регистрации кандидата незаконным

Отказ ИКМО «Ржевка» в регистрации Марии Гавриловой как кандидата в муниципальные депутаты признали незаконным. К такому решению пришел Красногвардейский районный суд.

Суд обязал ИКМО рассмотреть вопрос о регистрации Гавриловой. Требования истца были удовлетворены частично.

Напомним, ИКМО «Ржевка» 4 июля отказала Марии Гавриловой в регистрации. Основанием для этого стало нарушение сроков подачи документов. В ИКМО утверждали, что женщина сдала подписные листы не в то время.

Через суд Гаврилова пыталась оспорить решение комиссии и обязать ИКМО зарегистрировать её как кандидата.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Московский районный суд 15 июля рассмотрит иск кандидата в муниципальные депутаты Всеволода Прохорца. Он просит отменить решение ИКМО «Звездное» о регистрации двух кандидатов — Екатерина Ильиной и Никиты Пятаева.