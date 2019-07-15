«Яблоко» отправит почти 250 жалоб в ЦИК

Партия «Яблоко» оспорит снятие кандидатов с петербургских муниципальных выборов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

«Яблоко» не намерено обращаться в суд с целью восстановлениях снятых с выборов кандидатов в муниципальные депутаты, сообщает пресс-служба партии «Яблоко». Партия собирается добиться регистрации кандидатов через ЦИК. Об этом сообщил руководитель избирательного штаба партии на муниципальных выборах в Петербурге Максим Кац.

Кац подчеркнул, что если жалоба на отказ в регистрации поступила в суд, то ЦИК немедленно прекращает ее рассмотрение. По этой причине после отказа Горизбиркомом нужно решить куда обращаться: в ЦИК или в суд. «Обычно все выбирают суды, мы решили выбрать ЦИК», говорит глава избирательного штаба партии.

Также Максим Кац добавил, что в ЦИК поступят абсолютно все жалобы по отказам в регистрации кандидатам от партии «Яблоко» в Петербурге. Н аданный момент таких отказов 244. «Посмотрим, какие Центризбирком примет решения», — говорит Кац.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал лидером по количеству обращений в ЦИК.