Петербург стал лидером по количеству обращений в ЦИК

Центризбирком РФ получил 347 обращений в ходе избирательной компании. Большая часть из них поступила из Петербурга.

На Петербург пришлось 192 обращений, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Центризбирком РФ Николая Булаева.

Помимо этого, с 17 июня по 11 июля на горячую линию российского ЦИК поступило 84 обращения. Из них 63 были из Петербурга и семь7 из Москвы.

Напомним, в шестнадцати регионах России в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы. В Петербурге предстоит выбрать губернатора и муниципальных депутатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на территории Псковской области образуют 20 избирательных участков на выборах губернатора. Еще 72 дополнительных участка планируется оборудовать на территории Ленобласти. Это связано с тем, что петербуржцы в это время года ездят за город.