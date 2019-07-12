Петербург стал лидером по количеству обращений в ЦИК

Из Петербурга в ЦИК поступило 192 обращения. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
Из Петербурга в ЦИК поступило 192 обращения. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Центризбирком РФ получил 347 обращений в ходе избирательной компании. Большая часть из них поступила из Петербурга.

На Петербург пришлось 192 обращений, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Центризбирком РФ Николая Булаева.

Помимо этого, с 17 июня по 11 июля на горячую линию российского ЦИК поступило 84 обращения. Из них 63 были из Петербурга и семь7 из Москвы.

Напомним, в шестнадцати регионах России в единый день голосования 8 сентября пройдут выборы. В Петербурге предстоит выбрать губернатора и муниципальных депутатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на территории Псковской области образуют 20 избирательных участков на выборах губернатора. Еще 72 дополнительных участка планируется оборудовать на территории Ленобласти. Это связано с тем, что петербуржцы в это время года ездят за город.

выборы новости спб обращения цик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Семак заявил, что «Зенит» не в оптимальной форме
В Петроградском районе 15-летний школьник украл скутер
В Тосно возбуждено уголовное дело по факту гибели сторожа автостоянки
Петербург стал лидером по количеству обращений в ЦИК
Беглов внес изменения в законы Петербурга в сфере экологии
Метростроевцы получили зарплату спустя два месяца
Алексей Гордеев предложил не уничтожать санкционку