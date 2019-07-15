За незаконную банковскую деятельность виновные возместят 29 миллионов

Суд удовлетворил иск прокурора. Фото: Baltphoto/Павел Долганов
Суд удовлетворил иск прокурора. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге виновные возместят ущерб от незаконной банковской деятельности в размере более 29 млн рублей. С соответствующим иском в суд обратился прокурор Адмиралтейского района.

Ответчики ранее были признаны виновными в ведении незаконной банковской деятельности без регистрации и специального разрешения.

Прокурор потребовал возместить ущерб от их деятельности. Ведомство защищало интересы Российской федерации в лице Министерства финансов.

«Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.

Ответчики подали апелляцию, но суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что виновные выплатят 22 млн рублей за банковскую деятельность без лицензии. К этому решению пришел суд после иска прокурора Московского района с требованиями о взыскании суммы в пользу государства.

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