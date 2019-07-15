Заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года

В Министерстве труда было предложено продолжить заморозку накопительной части пенсии вплоть до 2022 года включительно.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию, предоставленную в ведомстве. В документе отмечается, что в процессе формирования доходов части бюджета Пенсионного фонда России во внимание берется сохранение на полный период «маратория» на направление страховых платежей на финансирование накопительной пенсии.

В декабре 2018 года заморозка была продлена до 2021 года. Тогда Пенсионный фонд обязался учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование при том, что они целиком уходят на финансирование страховой части.

Закон волновал россиян, которые родились после 1967 года и подал заявление на создание накопительной пенсии.

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