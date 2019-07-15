Болезнь Альцгеймера смогут определять по анализу крови

Сейчас для диагностики требуются снимок мозга и спинно-мозговая жидкость.

Ученые приблизились к возможности определять признаки болезни Альцгеймера и деменции по анализу крови. На международной конференции ассоциации Альгеймера шесть исследовательских групп сдали результаты экспериментальных тестов — и в одном на 88% точно удалось определить Альцгеймер.

Сейчас для диагностики требуется снимок мозга и спинно-мозговая жидкость, а это дорого и непрактично для регулярных проверок пациентов. Идея состоит в том, что если тест поможет определить предрасположенность к болезни, врачи смогут раньше вынести диагноз и, возможно, замедлить развитие болезни.

По всему миру около 50 млн людей страдают от деменции. Лекарства до сих пор нет, медицина пока может лишь подавить симптомы. Японским ученым удалось разработать тест, который в 92% случаев определяет болезнь Альцгеймера и в 85% вычеркивает тех, у кого ее нет (средний показатель — 88%).

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге появятся восемь центров онкологии.