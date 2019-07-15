Ученые рассказали, как определить риск сердечных заболеваний у подростков

Даже в юношестве стоит избегать высоких показателей холестерина и кровяного давления.

Высокий уровень холестерина и повышенное кровяное давления у подростков может привести к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом неважно, присущи ли такие факторы здоровью уже взрослого человека, сообщает журнал Американского Колледжа Кардиологии.

Известно, что высокое кровяное давление и холестерол (то же самое, что холестерин) — главные причины болезней сердца. Но до сих пор было неясно, влияет ли их наличие на подростков на будущую жизнь. Вероятно, да: ученые совместили данные о шести исследованиях, где ученые наблюдали за испытуемыми с 18 лет до 40 и более лет. Всего в исследовании участвовали 36 тысяч человек.

За 17 лет ученые зафиксировали 4,5 тысячи случаев ишемии, 5 случаев отказа сердца и 2,862 сердечных приступов. По результатам исследования ученые заявили, что высокий холестерол и давление в юношестве ведут к повышению риска сердечных заболеваний на 37% и 21% соответственно.

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