Турция упрямо продолжает бурить

С появлением богатства у берегов Кипра дверь, приоткрытая было для диалога между греками и турками, снова захлопнулась. Фото: pixabay.com

С появлением богатства у берегов Кипра дверь, приоткрытая было для диалога между греками и турками, снова захлопнулась. Фото: pixabay.com

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции за геологоразведку у берегов Кипра. В ответ Турция пообещала бурить еще больше и яростнее.

Вчера министры иностранных дел ряда стран ЕС одобрили ряд ограничительных мер против Турции из-за ее деятельности по разведке углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. В частности, будут приостановлены переговоры по облегчающему жизнь авиакомпаниям «всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте». Кроме того, отменяется ряд запланированных мероприятий на высоком уровне в рамках диалога ЕС и Турции, а также вероятно, что будет уменьшено кредитование Турции со стороны Европейского инвестбанка.

МИД Турции в ответ заявил, что буровые работы будут продолжены и активизированы. В 2011 году шельфе Кипра были открыты богатые месторождения газа. С этих пор обострилась борьба за ресурсы в регионе. Турция старается доказать, что турко-киприоты имеют право на найденные там природные ресурсы.

Россия осудила действия Евросоюза в части введения санкций с оговоркой, что Турция, безусловно, поступает дурно, отправив свои буровые суда на шельф Кипра.

Кипр, формально находящийся весь под юрисдикцией Республики Кипр, фактически с 1974 года поделен на две части. Между «греческой» и «турецкой» частями острова расположена буферная зона ООН. Северная часть острова, где живут турки, имеет статус непризнанной республики, которая поддерживает воздушное сообщение только с турецкими аэропортами. Никосия сейчас — последняя разделенная столица мира.

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