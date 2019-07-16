Таможня не отпустила в США топор и медаль

Медалью "За трудовое отличие" Советский Союз наградил более 2 млн своих граждан. Фото: СЗТУ

Медалью "За трудовое отличие" Советский Союз наградил более 2 млн своих граждан. Фото: СЗТУ

На почтовом таможенном посту Пулковской таможни были задержаны культурные ценности, собиравшиеся покинуть Россию.

В одном международном почтовом отправлении, адресованном в США, таможенники обнаружили тесло — плоский топор, который эксперты датировали серединой II тысячелетия до нашей эры. Около 3,5 тыс. лет назад его произвели в предгорьях Северного Кавказа или Северного Причерноморья.

В другой посылке, которая также отправлялась в США, была найдена медаль «За трудовое отличие». Награда была учреждена в 1938 году, ее вручали трудящимся за ударную работу, значительный вклад в народное хозяйство и развитие науки и искусств.

За провоз незадекларированных ценностей отправителям грозит штраф, а в некоторых случаях и конфискация этих ценностей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургская таможня задержала Mercedes-Benz