Выписку из ЕГРН можно будет получить мгновенно

Выписки из ЕГРН скоро можно будет заказать онлайн через новый сервис Федеральной кадастровой палаты. Таким образом, узнать, кто владелец недвижимости, можно будет всего за пару минут.

Сервис этим летом начнет работать в 51 регионе, пишет РБК. Однако, среди них пока не будет густонаселенных Москвы и Московской области. Впрочем, подключение к системе всей страны должно завершиться уже в I квартале 2020 года.

Через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты можно будет получить выписки четырех видов: об основных характеристиках объекта и его владельцах, о переходе прав, о зарегистрированных ДДУ (договорах дольщиков с застройщиками) и полные выписки из ЕГРН. Услуга получения информации будет платной, однако предусмотрена возможность покупать данные пакетом до 1 тыс. запросов.

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сейчас можно получить в Росреестре. Заказывать их можно только поштучно и формирование каждой занимает 3 дня. Эксперты считают, что новый сервис востребован как агентами недвижимости, так и частными лицами. Кадастровая палата таким образом хочет встать на пути у посреднических организаций, которые предлагают ускоренное получение выписок из ЕГРН. Рынок перепродажи информации в кадастровой плате оценивают в 3 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что цены на недвижимость в Петербурге пересмотрят в 2020 году.