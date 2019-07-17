Краневиттер может покинуть «Зенит» по своему желанию

Матиас Краневиттер. Фото: fc-zenit.ru
Матиас Краневиттер. Фото: fc-zenit.ru

Аргентинский полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер заявил о желании покинуть команду.

Футболист намерен оставить сине-бело-голубых до конца летнего трансферного окна. Он рассказал об этом в ходе интервью на радиостанции La Oral Deportiva.

Спортсмен заявил, что его не устаивает малое количество игрового времени, которое ему выделяет главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Краневиттер отметил, что рассматривает и аренду, и полноценный трансфер.

По словам футболиста, за последние время он не сыграл и 10 матчей и опасается, что его никогда не вызовут в сборную Аргентины для участиях в масштабных турнирах. Всего на счету аргентинского футболиста шесть игр.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что почти миллион человек подали заявку на посещение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

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