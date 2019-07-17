Евросоюз призвал Россию признать вину за крушение MH17

Совет ЕС надеется, что Россия начнет сотрудничать с расследованием.

Совет Евросоюза предложил России принять ответственность за крушение рейса MH17 на юго-востоке Украины в 2014 году. Организация призвала РФ к сотрудничеству с расследованием.

С крушения Боинга над Донбассом прошло 5 лет. У международной группы следователей есть четверо подозреваемых: Пулатов, Дубинский, Харченко и Игорь Стрелков, он же Игорь Гиркин, занимавший на тот момент пост министра обороны ДНР. Трое из них — россияне, а один является украинцем. Их объявили в международный розыск.

Самолет из Малайзии сбили в июле 2014 года с помощью комплекса “Бук”. Борт летел из Голландии, на борту находились 298 человек — никто из них не выжил.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что экс-сотрудник СБУ назвал Украину виновной в крушении самолета.