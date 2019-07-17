Шаверма с сальмонеллой на Непокоренных превращается в “Евро кальян”

Заведение «Евро кебаб» якобы закрылось на ремонт и поменяло вывеску.

На кафе быстрого питания “Евро кебаб”, где 53 человека отравились шавермой, появилась вывеска “Евро кальян”, сообщили читатели “Фонтанки”. Заведение пока не открылось: на дверях висит сообщение о ремонте в заведении.

Дело об отравлении 53 жителей Калининского района Санкт-Петербурга в бистро дошло до районного суда. Индивидуальный предприниматель Горбунов, который несет ответственность за заведение “Евро кебаб”, не пришел на заседание. Суд постановил закрыть кафе на 3 месяца (90 суток).

Напомним, после того как несколько десятков петербуржцев обратились за медицинской помощью из-за шавермы, Роспотребнадзор Петербурга пришел в кафе на Непокоренных и нашел сальмонеллу в белом соусе — инфекцию подхватил даже сам повар.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Еврокебаб” закрыли на 3 месяца.