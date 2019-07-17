Билеты по паспорту в Пушкине начнут продавать уже завтра

Продажа билетов по паспорту в Большой Екатерининский дворец в Пушкине начнется не с 25 июля, как было анонсировано ранее, а уже с завтрашнего дня.

О том, что билеты на сайте ГМЗ «Царское Село» теперь будут продаваться максимум по 4 штуки в одном заказе и будут именными, стало известно неделю назад. Теперь сроки нововведения немного подвинули, сообщает Интерфакс. Новые правила продажи билетов музей ввел для того, чтобы помешать перекупщикам спекулировать билетами. Теперь для оформления ваучера на сайте нужно указать паспортные данные или данные свидетельства о рождении, после чего при входе в парк обменять такой ваучер на обычный билет. Обладатель паспорта может посетить дворец только раз в месяц. В случае, если при входе в парк посетитель не сможет показать документ, на который оформлялся ваучер на сайте, билет аннулируется, деньги при этом не возвращаются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что музей начнет продажу билетов по новым правилам