Пациента с ожогами перевезли на вертолете из Гатчины в Токсово

В Токсово расположен ожоговый центр Ленинградской области.

Санитарная авиация перевезла мужчину по воздуху из Гатчины в Токсово. У пациента диагностировали сильные ожоги, а в Токсово расположен ожоговый центр Ленинрадской области, сообщили в нацслужбе санавиации.

Мужчина получил ожоги туловища и конечностей от открытого пламени, но в НССА не уточнили обстоятельства получения травм.

Расстояние между Гатчиной и Токсово по прямой линии составляет около 74 км.

В Ленинградской области планируют и дальше развивать и поддерживать санитарную авиацию. На новый контракт с НССА Ленобласть потратила 149 млн рублей, получив часть этой суммы из федерального бюджета, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. За первую половину 2019 года вертолеты перевезли 111 человек.